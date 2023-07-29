Пристрасть завжди між ними: знаки зодіаку, яких постійно тягне одне до одного
29 липня 2023, 10:07Читать новость на русском
Часто стосунки починаються з сильної пристрасті та магнетичного потягу. Серед знаків зодіаку є кілька ідеальних пар, які відчувають постійне тяжіння одне до одного.
Це постійний сексуальний та емоційний потяг, якому важко протистояти. Про які пари йдеться – читайте далі на 24 Каналі.
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Знаки зодіаку, яких постійно тягне одне до одного
- Овен та Стрілець. Вони обоє є енергійними, спонтанними, обожнюють пригоди. Такі знаки зодіаку створюють пристрасні союзи.
- Телець та Риби. Ці два знаки зодіаку є дуже емоційними, чуттєвими та турботливими. Вони відмінно розуміють та підтримують одне одного.
- Близнюки та Терези. Це два представники повітряної стихії, які чудово комунікують. Між ними завжди цікаві діалоги, які не рідко закінчуються пристрасними поцілунками.
- Рак та Скорпіон. У цій парі панують глибокі почуття. Вони вміють допомагати й підтримувати у важких моментах, завжди радіють перемогам і переживають за поразки своїх партнерів.
- Лев і Стрілець. Вони обожнюють пригоди та веселощі, тому створюють динамічний, приголомшливий союз.
- Водолій і Стрілець. У цій парі відмінно розуміють одне одного, разом відкривають нові ідеї та можливості.