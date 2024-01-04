Стрільці планують відпустку, а Козороги закохаються: гороскоп на 4 січня для всіх знаків зодіаку

Не для всіх знаків зодіаку четвер буде вдалий. Адже є люди, які загрузли у домашніх справах, які не можуть налагодити стосунки з рідними та у яких розбите серце.

Однак в когось чорна смуга у житті закінчилась, а почалась біла. Більше про те, яким буде день для всіх знаків зодіаку, читайте у щоденному гороскопі 24 Каналу.

Про кого йдеться Буде нелегко: найближчими днями 3 знакам зодіаку треба прийняти доленосне рішення

Гороскоп на 4 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 січня для Овнів

В Овнів нарешті почалася біла смуга у житті. Ви змогли віднайти гармонію та спокій. Звичайно, для цього знадобилося багато зусиль. Тому тепер варто виділити трохи часу для того, щоб відновити енергію.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 січня для Тельців

На початку нового року Тельці спробували незвичайне для себе хобі. Тому тепер представники цього знаку зодіаку приділяють йому дуже багато часу. Можливо, у майбутньому звичайна справа для душі стане повноцінною роботою.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 січня для Близнюків

Близнюки хочуть налагодити стосунки з батьками, однак, поки це зовсім не вдається. Мама з татом не хочуть йти вам на зустріч, а справитися з такою ситуацією наодинці неможливо.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 січня для Раків

У Раків досі розбите серце. Почуття були настільки сильними, що ви ніяк не можете забути людину. Однак астрологи радять жити далі та не зациклюватися на тих, хто не може проявити взаємність.

Лев (21 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 4 січня для Левів

Левам потрібно відновити ресурс. Лише початок року, а у вас уже немає енергії. Можливо, рідні та друзі стануть хорошою підтримкою та опорою. Тому не бійтеся поділитися з ними своїми почуттями.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 4 січня для Дів

Діви загрузли у домашній роботі. Астрологи рекомендують більше гуляти на свіжому повітрі та брати участь в різноманітних активностях. Не робіть своє життя сірим.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 січня для Терезів

Кінець тижня буде продуктивним для Терезів. Робота нарешті почала приносити задоволення представникам цього знаку зодіаку. Крім того, згодом ви отримаєте хорошу фінансову винагороду за свої старання.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 січня для Скорпіонів

Скорпіонам не можна вибиватися зі свого графіку. Адже тепер представники цього знаку зодіаку почуваються дуже розгубленими. Постарайтеся зібрати себе до купи чимшвидше.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 січня для Стрільців

Стрільці вже планують довгоочікувану відпустку. Подумайте про всі нюанси, які можуть трапитися, щоб вони не зіпсували відпочинок.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 січня для Козорогів

Астрологи кажуть, що Козороги скоро закохаються. Дуже неочікувано на життєвому шляху з'явиться людина, яка вкраде ваше сердечко. Рік буде наповнений романтикою, коханням, ніжністю та турботою.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 січня для Водоліїв

У Водоліїв останні декілька днів геть немає настрою. Де брати позитив та енергію, ви не знаєте. А впадати у депресію також не хочеться. Однак астрологи кажуть, що представники цього знаку зодіаку повинні пройти цей період наодинці.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 січня для Риб

Рибам кортить спробувати щось екстремальне. Цікавість не дає спокою вже декілька днів. Не варто мучити себе, терміново втілюйте бажання в реальність.