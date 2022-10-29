День вдалий для примирення з людьми та вирішення наболілих питань, пише 24 канал.

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Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 жовтня 2022 для Овнів

Овнам сьогодні треба приймати чіткі та впевнені рішення. Ставте перед собою чітку мету та досягайте її попри все.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 жовтня 2022 для Тельців

Астрологи радять Тельцям утриматися від важливих покупок. Сьогодні краще зекономити гроші та відкласти їх на більш раціональніші речі.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 жовтня 2022 для Близнюків

Близнюкам варто в цей день забути всі образи. Почніть жити теперішнім та перестаньте думати про минуле, якого вже немає.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 жовтня 2022 для Раків

Ракам треба навчитися тримати свої емоції під контролем. Якщо хочеться плакати – плачте, але дайте цьому певний час. Далі беріть себе в руки і не марнуйте життя на сльози.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 жовтня 2022 для Левів

Левам варто присвятити час роботі. Тиждень був для вас доволі важким, тож ви пропустили чимало важливих завдань, які треба надолужити.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 жовтня 2022 для Дів

Недоброзичливці можуть Дівам добряче насолити в цей день. Спробуйте фільтрувати інформацію та відсікати зайве.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 жовтня 2022 для Терезів

День вдалий для вивчення чогось нового. Добре даватимуться математичні науки та іноземні мови. Друга половина дня підходить для щирої розмови з коханою половинкою.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 жовтня 2022 для Скорпіонів

Скорпіони занадто багато часу проводять в ілюзіях. Астрологи радять вам взяти себе в руки та більше не витати в хмарах. Живіть своє реальне життя, а не захмарне.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 жовтня 2022 для Стрільців

Сьогодні люди будуть йти вам на зустріч та допомагатимуть в будь-яких питаннях. Першу половину дня варто провести зі своїми рідними.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 жовтня 2022 для Козерогів

Козероги від ранку будуть дуже дратівливими. Вам треба знайти час та обдумати все, що вас гнітить. Приділяйте своєму ментальному здоров'ю час, щоб не впасти у депресію.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 жовтня 2022 для Водоліїв

На Водоліїв сьогодні чекає хороший настрій. Займіться у вихідний день хобі та присвятіть час тим речам, які приносять вам радість та задоволення.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 жовтня 2022 для Риб

Присвятіть день догляду за собою. Бажано також знайти час на прогулянки з друзями та відволіктися від робочих завдань хоча б на один день.