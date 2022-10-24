Для деяких чоловіків весілля – це великий стрес, тому вони роблять все для того, щоб відтягнути цей процес, пише 24 канал.

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Стрільці

Стрільці пізно одружуються, бо не хочуть, щоб у молодому віці у нього відбирали свободу. Штамп у паспорті цим чоловікам здається величезною кліткою. Більшість Стрільців живуть у цивільному шлюбі, і лише через багато років спільного життя наважуються взяти шлюб.

Раки

Раки обожнюють холостяцьке життя, саме тому не поспішають узаконити свої стосунки з коханою дівчиною. До одруження чоловіки звертаються лише тоді, коли хочуть завести дитину. Інші ж чоловіки бояться самотності, тому таки наважуються на такий важливий крок у житті, але не швидше ніж у 35 років.

Близнюки

Близнюки не хочу одружуватися, бо часто відчувають, що не доросли до такого серйозного кроку. Вони часто задумують для себе певний вік, коли зможуть створити сім’ю. У Близнюків цей вік складає 35-37 років.