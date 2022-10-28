Астрологи кажуть, що ситуація почне покращуватися. На роботі та в особистому житті все піде вгору, пише 24 канал.

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Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 жовтня 2022 для Овнів

Овни сьогодні зможуть досягнути поставлених цілей. Варто лише зосереджувати свою увагу лише на найважливіших речах.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 жовтня 2022 для Тельців

Перша половина дня для Тельців буде доволі складною. Ймовірно, у вас будуть спостерігатися проблеми зі здоров'ям. У другій половині дня чекайте повідомлення від близької людини.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 жовтня 2022 для Близнюків

На Близнюків сьогодні чекають деякі розчарування. Ви будете чекати на повідомлення від людини, яка вам надзвичайно симпатизує, але цього не станеться.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 жовтня 2022 для Раків

Ракам треба бути обережними та фільтрувати свою розмову. Не варто розповідати знайомим людям занадто відверті деталі особистого життя.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 28 жовтня 2022 для Левів

Леви сьогодні будуть надзвичайно енергійними, тож зможуть виконати всі поставлені перед собою завдання. Гарний настрій вам подарують родичі доброю звісткою.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 жовтня 2022 для Дів

Дівам сьогодні треба чітко дотримуватися плану. Беріться перш за все за найнеобхідніші завдання, а далі вирішуйте другорядні справи.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 жовтня 2022 для Терезів

Терези в цей день мають чудову можливість опанувати нові знання. Постарайтеся зі всією серйозністю віднестися до цього.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 жовтня 2022 для Скорпіонів

День сприятливий для поїздок та вирішення нагальних питань. Добре вдаватимуться телефонні розмови та підписання важливих документів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 жовтня 2022 для Стрільців

Астрологи не рекомендують Стрільцям приймати поспіхом важливі справи. Краще кілька разів подумайте, а тоді беріться.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 жовтня 2022 для Козерогів

Не бійтеся робити перший крок. Якщо вам симпатизує людина, то варто їй про це якось розповісти. Астрологи кажуть, що ваші дії призведуть до бажаних результатів.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 жовтня 2022 для Водоліїв

Водоліям варто додати пристрасті у стосунках з коханою людиною. Ви доволі довгий період відчуваєте напруження, тому доведеться присвятити час відновленню кохання.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 жовтня 2022 для Риб

Проявляйте на роботі свої найкращі риси характеру. У любовній сфері самотнім представникам знаку добряче поталанить. На вас зверне увагу досить достойна людина.