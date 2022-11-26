Нерви у Водоліїв та сюрприз для Левів: гороскоп на 26 листопада

Гороскоп на сьогодні, 26 листопада 2022 року, прогнозує несподіванки для Левів та причини для переживань у Водоліїв. Що астрологи підготували іншим знакам Зодіаку 26 листопада – читайте в матеріалі.

Для більшості знаків зодіаку 26 листопада стане чудовим днем для відпочинку, пише 24 канал.

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Гороскоп на 26 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 26 листопада 2022 для Овнів

Субота для Овнів видасться максимально плідною. Саме час вибратися на вулицю та відвідати музей, у який довго планували піти.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 26 листопада 2022 для Тельців

Тельцям цього дня не варто замахуватись на великі плани – цей день буде несприятливим для амбітних дій, які можуть обернутися провалом. Найкращим варіантом буде відпочити та присвятити день собі.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 26 листопада 2022 для Близнюків

У суботу Близнюки мають можливість стати зіркою компанії. Не соромтеся та покажіть себе – ваші здібності та харизма привернуть увагу важливих людей у вашому житті.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 26 листопада 2022 для Раків

Сьогодні Ракам важливо переглянути свій фінансовий план. Є великий ризик залишитися з пустим гаманцем перед святами.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 26 листопада 2022 для Левів

На Левів у суботу чекає несподіваний сюрприз від коханої людини. Весь день пройде у злагоді та коханні.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 26 листопада 2022 для Дів

Діви цього дня можуть нарешті видихнути та розслабитися – заслужений вихідний зарядить вас позитивом та енергією.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 26 листопада 2022 для Терезів

У суботу Терезам не варто здійснювати великі покупки. Краще зберегти гроші на потім, щоб отримати більшу вигоду.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 26 листопада 2022 для Скорпіонів

Для Скорпіонів субота стане днем, коли треба відкласти всі справи та присвятити день собі. Будь-яка справа буде не задаватися, тож варто взяти паузу та розслабитися.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 26 листопада 2022 для Стрільців

Стрільці сьогодні мають чудову нагоду провести день з близькими. Важливо уникати конфліктів – вони можуть стати невідворотною точкою до неприємностей в майбутньому.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 26 листопада 2022 для Козерогів

Сьогодні сприятливий день для того, щоб поринути у творчість. Козерогам варто відкласти всі справи та присвятити час музиці, малюванню чи новому творчому проєкту.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 26 листопада 2022 для Водоліїв

Для Водоліїв субота стане стресовою – непередбачувані обставини можуть вибити вас з нормального ритму. Не варто агресувати та переживати через дрібниці – це скоро пройде.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 26 листопада 2022 для Риб

Сьогодні Риби можуть нарешті здійснити велику покупку – зорі схильні до вас. Нова річ буде тішити вас та допоможе в