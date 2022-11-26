Для більшості знаків зодіаку 26 листопада стане чудовим днем для відпочинку, пише 24 канал.
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Гороскоп на 26 листопада для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 26 листопада 2022 для Овнів
Субота для Овнів видасться максимально плідною. Саме час вибратися на вулицю та відвідати музей, у який довго планували піти.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 26 листопада 2022 для Тельців
Тельцям цього дня не варто замахуватись на великі плани – цей день буде несприятливим для амбітних дій, які можуть обернутися провалом. Найкращим варіантом буде відпочити та присвятити день собі.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 26 листопада 2022 для Близнюків
У суботу Близнюки мають можливість стати зіркою компанії. Не соромтеся та покажіть себе – ваші здібності та харизма привернуть увагу важливих людей у вашому житті.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 26 листопада 2022 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 26 листопада 2022 для Левів
На Левів у суботу чекає несподіваний сюрприз від коханої людини. Весь день пройде у злагоді та коханні.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 26 листопада 2022 для Дів
Діви цього дня можуть нарешті видихнути та розслабитися – заслужений вихідний зарядить вас позитивом та енергією.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 26 листопада 2022 для Терезів
У суботу Терезам не варто здійснювати великі покупки. Краще зберегти гроші на потім, щоб отримати більшу вигоду.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 26 листопада 2022 для Скорпіонів
Для Скорпіонів субота стане днем, коли треба відкласти всі справи та присвятити день собі. Будь-яка справа буде не задаватися, тож варто взяти паузу та розслабитися.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 26 листопада 2022 для Стрільців
Стрільці сьогодні мають чудову нагоду провести день з близькими. Важливо уникати конфліктів – вони можуть стати невідворотною точкою до неприємностей в майбутньому.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 26 листопада 2022 для Козерогів
Сьогодні сприятливий день для того, щоб поринути у творчість. Козерогам варто відкласти всі справи та присвятити час музиці, малюванню чи новому творчому проєкту.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 26 листопада 2022 для Водоліїв
Для Водоліїв субота стане стресовою – непередбачувані обставини можуть вибити вас з нормального ритму. Не варто агресувати та переживати через дрібниці – це скоро пройде.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 26 листопада 2022 для Риб
Сьогодні Риби можуть нарешті здійснити велику покупку – зорі схильні до вас. Нова річ буде тішити вас та допоможе в