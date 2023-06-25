Різкі слова в бік Левів та любовні пригоди у Стрільців: гороскоп на 25 червня

Гороскоп на 25 червня прогнозує напружений період для Овнів. Стрільці стикнуться з бурхливими емоціями та любовними пригодами. Дивіться, що чекає всіх знаків зодіаку в неділю.

Що астрологи прогнозують всім 12 знакам зодіаку та на що треба звернути увагу – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 25 червня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 25 червня 2023 для Овнів

Чимало Овнів відчувають стрес, тривожність та апатію. Підтримки від оточення краще не чекати – покладіться на себе.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 25 червня 2023 для Тельців

Зранку Тельці можуть страждати від негативних набридливих думок. Щоб позбутися їх, можна попрацювати – захопившись роботою, ви забудете про все погане.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 25 червня 2023 для Близнюків

Близнюкам варто задуматись про те, як на вас впливає оточення. Якщо ви багато чуєте критики у свій бік – можливо, спілкування з цими людьми слід обмежити.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 25 червня 2023 для Раків

Фізична та емоційна напруга чекає сьогодні на Раків. Будьте менш критичними до себе та дозвольте більше відпочивати.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 25 червня 2023 для Левів

Леви можуть почути у свій бік різкі коментарі від колег чи оточення. Не приховуйте свої почуття та відстоюйте кордони.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 25 червня 2023 для Дів

Діви відчують виснаження та не захочуть спілкуватися ні з ким у цей день. Це ненадовго, адже ви подобаєтеся людям і всі хочуть проводити з вами час.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 25 червня 2023 для Терезів

Ваш любовний партнер може мати чимало очікувань. Ви не маєте відповідати всім цим очікуванням та задовольняти забаганки коханої людини – пам'ятайте і про свої бажання.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 25 червня 2023 для Скорпіонів

Скорпіони сьогодні вночі побачать сон, що розставить все на свої місця. У сновидінні ви побачите підказки щодо тих чи інших людей.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 25 червня 2023 для Стрільців

Стрільці часто керуються емоціями та люблять адреналін. Сьогоднішній день та ваше кохання надасть ці емоції – вас чекають любовні пригоди. Та остерігайтесь можливості потонути в почуттях.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 25 червня 2023 для Козерогів

Козероги часто люблять жертвувати собою та йти на поступки. Їм варто навчитися говорити "ні", коли партнер чи колега переходить межу.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 25 червня 2023 для Водоліїв

Якщо ви бачите перед собою ціль – не потрібно переступати з ноги на ногу та сумніватись у кожному кроці. Запасіться впевненістю та активно дійте.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 25 червня 2023 для Риб

Можуть виникнути конфліктна ситуація з близькою людиною. Перш ніж з'ясовувати стосунки, поміркуйте, чого коштуватиме примирення.