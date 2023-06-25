Что астрологи прогнозируют всем 12 знакам зодиака и на что нужно обратить внимание – читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 25 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 25 июня 2023 для Овнов

Многие Овны испытывают стресс, тревожность и апатию. Поддержки от окружающих лучше не ждать – положитесь на себя.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 25 июня 2023 для Тельцов

Утром Тельцы могут страдать от отрицательных надоедливых мыслей. Чтобы избавиться от них, можно поработать – увлекшись работой, вы забудете обо всем плохом.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 25 июня 2023 для Близнецов

Близнецам следует задуматься о том, как на вас влияет окружающая среда. Если вы много слышите критики в свою сторону, возможно, общение с этими людьми следует ограничить.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 25 июня 2023 для Раков

Физическое и эмоциональное напряжение ждет сегодня Раков. Будьте менее критичны к себе и позвольте больше отдыхать.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 25 июня 2023 для Львов

Львы могут услышать в свою сторону резкие комментарии от коллег или свиты. Не скрывайте свои чувства и отстаивайте границы.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 25 июня 2023 для Дев

Девы ощутят истощение и не захотят общаться ни с кем в этот день. Это ненадолго, ведь вы нравитесь людям и все хотят проводить с вами время.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 25 июня 2023 для Весов

Ваш любовный партнер может иметь много ожиданий. Вы не должны отвечать всем этим ожиданиям и удовлетворять прихоти любимого человека – помните и о своих желаниях.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 25 июня 2023 для Скорпионов

Скорпионы сегодня ночью увидят сон, что расставит все на свои места. В сновидении вы увидите подсказки по поводу тех или иных людей.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 25 июня 2023 для Стрельцов

Стрельцы часто управляются эмоциями и любят адреналин. Сегодняшний день и ваша любовь придаст эти эмоции – вас ждут любовные приключения. Но остерегайтесь возможности утонуть в чувствах.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 25 июня 2023 для Козерогов

Козероги часто любят жертвовать собой и идти на уступки. Им следует научиться говорить "нет", когда партнер или коллега переходит границу.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 25 июня 2023 для Водолеев

Если вы видите перед собой цель – не нужно переступать с ноги на ногу и сомневаться в каждом шаге. Запаситесь уверенностью и активно действуйте.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 25 июня 2023 для Рыб

Могут возникнуть конфликтная ситуация с близким человеком. Прежде чем выяснять отношения, подумайте, что будет стоить примирения.