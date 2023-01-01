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Гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 1 січня 2023 для Овнів
Сьогоднішній день добре присвятити всьому, що пов'язано з любов'ю. Присвятіть перший день Нового року своїй коханій половинці та рідним людям.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 1 січня 2023 для Тельців
Самотні представники знаку в перший день Нового року можуть зустріти кохання всього свого життя. Це станеться дуже несподівано, а емоції ви запам'ятаєте на все життя.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 1 січня 2023 для Близнюків
Сьогодні Близнюки гарно розпочнуть перший день Нового року. Вам вдасться втілити всі задумані плани та реалізувати все, що ви собі задумали.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 1 січня 2023 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 1 січня 2023 для Левів
Новий день у 2023 році розпочнеться з позитивних змін. Ви зможете взяти себе в руки та розпочати неділю настільки ідеально, наскільки собі запланували.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 1 січня 2023 для Дів
Сьогодні на Дів чекають подарунки долі. Тому не лежіть довго в ліжку, а збирайте друзів та вирушайте на прогулянку. Ви зустрінете хороших та позитивних людей, які згодом вам знадобляться у житті.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 1 січня 2023 для Терезів
На Терезів у перший день Нового року чекає сюрприз. Він принесе вам багато яскравих емоцій та вражень. Втім астрологи не радять вам сьогодні сідати за кермо.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 1 січня 2023 для Скорпіонів
Сьогодні Скорпіонам слід звертати увагу на свою поведінку. Ймовірно, є деякі речі, від яких вам варто відмовитися, а перший день Нового року – ідеальний час для цього.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 1 січня 2023 для Стрільців
Стрільцям в перший день Нового року треба звернути увагу на своє оточення. Постарайтеся залишити у минулому людей, які не принесли вам нічого хорошого. Нехай ваше коло спілкування буде лише з позитивними людьми.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 1 січня 2023 для Козерогів
Козероги сьогодні можуть мати негативний настрій. Вам його може зіпсувати людина, яка в Новий рік захоче зникнути з вашого життя. Постарайтеся не робити з цього трагедії та відпускати з життя людей, які не хочуть бути з вами.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 1 січня 2023 для Водоліїв
У перший день Нового року Водоліям треба подумати над змінами в особистому житті. Не критикуйте нікого та не витрачайте свою дороцінну увагу. Думайте лише про себе та власне життя.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 1 січня 2023 для Риб
Рибам треба навчитися в Новому році бути відкритішими до людей та навчитися їм довіряти, тож почніть заводити знайомство вже від сьогоднішнього дня.