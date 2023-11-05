Астрологи передають, що Овни будуть задоволені собою, а Раки – можуть рознервуватися через певну дрібницю. 24 Канал знає, що кого з них чекає.

Круто Нарешті: вже в листопаді 3 знаки зодіаку отримають омріяну роботу

Гороскоп на 31 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 5 листопада для Овнів

Гармонія – це те, що станеться з вами 5 листопада. Річ у тім, що справа, яку ви давно хотіли реалізувати, пройде успішно. Це подарує вад багато радості, щастя та приємних емоцій.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 5 листопада для Тельців

Тельці останнім часом думають не про те, що треба. Здається, ви тонете в думках: "А хто та що скаже". Це не дає вам змогу рухатися вперед і змушує впадати в депресивні стани. Подумайте, чи воно того вартує.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 5 листопада для Близнюків

Можуть з'явитися люди з порадами та побажаннями, яких ви не просили. Це перевірка ваших особистих кордонів. Не бійтеся ставити таких людей на місце, інакше їх не зупинити.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 5 листопада для Раків

Здається, все було добре тривалий час. Але тут несподівано можуть повернутися люди з минулого, які вам пригадають попередні невдачі. Таке буває. Не звертайте увагу й ігноруйте.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 5 листопада для Левів

Поганий настрій може з'явитися на рівному місці. Іноді таке трапляється, бо Леви – часто метеозалежні. У такому випадку треба робити ті речі, які вам подобаються. І якомога більше, тоді й самопочуття буде кращим.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Гороскоп на 5 листопада для Дів

Емоції братимуть верх 5 листопада. І все через дрібні та неважливі речі. Схоже, Дівам потрібен довгий відпочинок, аби відновити нервову систему. Бо їм вже все набридло й дратує.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 5 листопада для Терезів

Можливо, є річ, яка вам довго турбує. Це стосується здоров'я або особистого життя. Перед вами постане вибір або залишити все, як є, або щось змінити. Тут варто подумати, чого ви хочете насправді. Ніхто за вас це рішення не прийме.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 5 листопада для Скорпіонів

Сьогодні для Скорпіонів – час відпочинку та релаксу. Ви довго й невтомно працювали, а це означає, що настав час відпочинку. Вимкніть усі сповіщення на телефоні й проведіть цей день, як подобається вам.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 5 листопада для Стрільців

Астрологи кажуть, що вам потрібно зайнятися саморозвитком. Саме час почитати нову книгу, подивитися фільм або відвідати якусь виставку. Це збагатить вас новою інформацією та дасть натхнення.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 5 листопада для Козорогів

5 листопада точно не підійде для великих кроків. Освідчення, переїзд в інше місто чи звільнення з роботи варто перенести. Зірки кажуть, що є ризик провалу. Трохи зачекайте.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 5 листопада для Водоліїв

Водолії, не заглиблюйтеся в чужі проблеми чи стосунки. Інші люди з'ясують це без вас. Бо це ще може обернутися проти вас і станете винними. Витратите даремно багато сил і часу.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Не беріть все близько до серця. Це лише робить вам боляче. Сприймайте все простіше й не надумуйте зайвого. Це допоможе легше рухатися по житті.

Гороскоп на 5 листопада для Риб