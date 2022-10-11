24 канал дізнався, яким знакам зодіаку варто готуватись до сюрпризів долі.

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Телець

У жовтні Тельцям варто почати відкладати кошти та замислюватися над серйозними капіталовкладеннями – доля розпоряджається так, що гроші зможуть перетворити масштабні мрії та реальність.

Тельцям у жовтні не бажано спонтанно реалізовувати свої забаганки, а зачекати на вдалий момент. Так ви зможете не тільки добре обдумати свої рішення, але і отримати змогу примножити свої статки.

Гороскоп для Тельців

Стрілець

Для Стрільців жовтень стане часом кардинальних змін у стосунках – і, на жаль, це можуть бути зміни не тільки у позитивному ключі. Запальні Стрільці ризикують розсваритися зі своїм партнером чи партнеркою, і залишитися на самоті.

При цьому доля допоможе Стрільцям швидко зібрати докупи розбите серце – у жовтні представники цього знаку зодіаку зможуть знайти своє щиру та чисту любов, на яку вони вже зачекалися.

Гороскоп для Стрільців

Козеріг

Для Козерогів зміни у жовтні будуть пов'язані з роботою. На представників цього знаку зодіаку чекають підвищення – Козероги чудово показують себе на робочому місці та вражають начальство.

У жовтні представники цього знаку зодіаку можуть нарешті отримати бажане просування кар'єрною драбиною – а за кілька місяців мати змогу стати головою робочого місця.

Гороскоп для Козерогів