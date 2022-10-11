24 канал узнал, каким знакам зодиака следует готовиться к сюрпризам судьбы.

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Телец

В октябре Тельцам следует начать откладывать средства и задумываться о серьезных капиталовложениях – судьба распоряжается так, что деньги смогут превратить масштабные мечты и реальность.

Тельцам в октябре не желательно спонтанно реализовывать свои прихоти, а подождать удачный момент. Так вы сможете не только хорошо обдумать свои решения, но и получить возможность приумножить свое состояние.

Гороскоп для Тельцов

Стрелец

Для Стрельцов октябрь станет временем кардинальных изменений в отношениях – и, к сожалению, это могут быть изменения не только в положительном ключе. Зажигательные Стрельцы рискуют рассориться со своим партнером или партнершей, и остаться в одиночестве.

При этом судьба поможет Стрельцам быстро собрать вместе разбитое сердце – в октябре представители этого знака зодиака смогут найти свою искреннюю и чистую любовь, которой они уже заждались.

Гороскоп для Стрельцов

Козерог

Для Козерогов изменения в октябре будут связаны с работой. Представителей этого знака зодиака ждут повышения – Козероги прекрасно показывают себя на рабочем месте и поражают начальство.

В октябре представители этого знака зодиака могут наконец получить желаемое продвижение по карьерной лестнице – а через несколько месяцев стать главой рабочего места.

Гороскоп для Козерогов