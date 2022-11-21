Представники цих знаків зодіаку дуже серйозно ставляться до поняття любові, почуттів партнера та своїх почуттів, пише 24 канал.

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Телець

Ті, хто народився під цим знаком зодіаку, звикли романтизувати багато речей у своєму житті – від походу в парк до запашної чашки кави в зимовий ранок. Та найбільшим захопленням у їхньому житті буде партнер чи партнерка, яку обрали Тельці.

Цей знак зодіаку ніколи не готовий розривати стосунки за власною ініціативою – Тельці залишаються максимально вірними своїй другій половинці та з розумінням ставляться, якщо вона хоче розірвати стосунки – як би тяжко Тельцям не було, вони все одно будуть любити та підтримувати.

Гороскоп для Тельців

Рак

Попри те, що Раки – фанати гучних вечірок і розваг, любов вони обирають на все життя. Представники цього знаку зодіаку розуміють, наскільки важлива довіра та розуміння один одного, тому, коли вони знаходять свою людину, вони її ні за що не відпустять.

Любов Раків проявляється дуже по-різному: від красивих слів, букетів і дорогих подарунків – до чашки чаю, яку вони зробили партнеру в ліжко чи допомога в прибиранні. Вони вірять – кохання має бути на все життя і з часом тільки міцніти.

Гороскоп для Раків

Терези

Попри те, що Терези доволі пізно можуть завести стосунки, у них завжди є шанувальники та залицяльники. Терези не поспішають зробити вибір та дати шанс комусь – вони вірять у любов з першого погляду, яка пройде поруч з ними по всьому життєвому шляху.

Нерішучі Терези можуть дуже довго чекати, то коли знайдуть саме ту людину – вони звертатимуть гори, аби привернути до себе увагу та хоча б зацікавити їхнє кохання. Закохані Терези можуть бути зовсім не схожими на себе, проте їхній партнер має бути певен – вони зроблять все заради спільного блага.

Гороскоп для Терезів