Левам, Тельцям та Терезам пора йти у відпустку – робочий темп та бажання щось змінити абсолютно відбили у представників цих знаків жагу до життя та відібрали в них удачу, повідомляє 24 канал.

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Лев

У жовтні Левам варто налаштувати себе на позитив та спокій – якщо цей знак почне нервуватися щодо нових робочих задач чи проблем вдома, він швидко перегорить, та навіть ризикує отримати сезонну депресію.

Левам не варто братися за всі справи одразу – найбільш імовірно, що вони не зможуть впоратися з кавалком обов'язків та зіпсують відносини з начальством та оточенням.

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Телець

Жовтень для Тельців стане місяцем фінансових проблем – тому важливо почати відкладати кошти та економити гроші на своїх забаганках. У гіршому випадку Тельці ризикують залишитися з порожніми кишенями.

Через проблеми на роботі та конфлікти з колегами Тельці не тільки можуть втратити стабільну зарплатню, але і своє місце роботи.

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Терези

М'якосерді Терези можуть отримати серйозний удар – як по їхньому гаманцю, та і по душі. У жовтні представники цього знаку зодіаку можуть втратити кохання чи посваритися з близьким другом.

Терезам категорично не рекомендується запивати своє горе у барах чи кафе – зайві витрати погіршать становище, а випивка може додати ще більших проблем.

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