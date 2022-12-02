На них чекає підвищення: назвали 3 знаки зодіаку, які злетять кар'єрною драбиною взимку

Зима стане ідеальним часом для початку нових робочих проєктів у Раків, Дів та Риб. Новий сезон допоможе отримати представникам цих знаків новий виток у кар'єрі та реалізувати себе.

Взимку ці знаки зодіаку можуть отримати покращення умов праці та стрімке підвищення, пише 24 канал.

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Раки

Попри те, що початок зими, зокрема грудень, може стати доволі ризикованим часом для Раків у плані роботи, кінець цього сезону принесе представникам цього знаку бажане визнання та підвищення.

Коли Ракам запропонують новий проєкт чи незнайоме заняття на роботі взимку, їм не варто відмовлятися – складний та свіжий проєкт може принести омріяну славу та збільшення не тільки статусу, але і зарплати.

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Діви

Взимку амбітні Діви постійно намагаються прорватися до нових вершин (на жаль, іноді без успіху). Проте зима зможе стати для представників цього знака зодіаку доленосним часом та підкине можливість проявити себе.

Дівам не варто закриватися в собі та почати довіряти людям – вони зможуть запропонувати, на перший погляд, ненадійну авантюру, яка в результаті виявиться ключем до визнання та збагачення Дів.

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Риби

Для Риб зима буде плодючою та активною у плані роботи. Чим більше Риби будуть працювати взимку, тим більше шансів у них буде не тільки отримати премію, але і нарешті досягти бажаного підвищення.

Взимку Риби зможуть проявити себе на робочому місці, що може зацікавити інших роботодавців. Внаслідок цього представники водного знаку зодіаку зможуть перейти на престижніше та більш оплачуване місце.

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