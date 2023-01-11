Представники цих знаків зодіаку можуть легко підхопити застуду, грип чи коронавірус, тому їм варто бути максимально пильними до себе та свого стану, пише 24 Канал.

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Леви

Теплолюбним Левам важливо нарешті перелаштувати свій стиль одягу на найбільш холодну пору року. Попри те, що Леви обожнюють виділятися та гарно вдягатися, варто підбирати одяг, який підійде до погоди – саме він допоможе цьому знаку зодіаку не мати проблем у майбутньому.

В гіршому разі модні та красиві Леви в легкому пальті підхоплять застуду та не зможуть вийти в люди ще довго – комфорт та тепло мають бути в пріоритеті представників цього знаку зодіаку.

Гороскоп для Левів

Терези

Взимку Терезам взнаки можуть сказатися старі травми чи хронічні хвороби – представникам цього знаку зодіаку потрібно бути максимально уважними до свого самопочуття та не відкладати похід до лікаря – обстеження та профілактичні заходи допоможуть уникнути багатьох ускладнень.

Хоч взимку Терезам важко виходити на вулицю та не хочеться мерзнути, похід до лікаря має увійти в обов'язкові плани – так Терези зможуть запобігти серйозним захворюванням та позбутися старих хвороб.

Гороскоп для Терезів

Риби

Цієї зими Рибам потрібно звернути увагу на своє внутрішнє здоров'я – стрес та авітаміноз можуть погано вплинути на загальний стан психіки та розхитати настрій Риб.

Погане психологічне самопочуття може негативно вплинути і на фізичне – Риби ризикують захворіти у найбільш невдалий час. Щоб уникнути цього, більше спілкуйтеся з близькими, яким ви довіряєте, або ж завітайте до психолога.

Гороскоп для Риб