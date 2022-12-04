Будьте обережні: на ці 3 знаки зодіаку можуть чекати неприємності в грудні

Грудень для Овнів, Тельців та Козерогів може стати невдалим – фортуна може відвернутися від представників цих знаків зодіаку. Тож тим, хто народився під цими знаками, варто бути обачними та не ризикувати зайвий раз.

На Тельців, Овнів та Козерогів можуть чекати погані новини на роботі, сварки чи неприємні несподіванки, які можуть зіпсувати грудень, пише 24 канал.

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Овни

Для Овнів грудень може видатися невдалим у кар'єрному плані – імпульсивні та конфліктні Овни можуть отримати догану на роботі чи навіть заробити скорочення за свою поведінку.

Щоб уникнути неприємностей, Овнам не варто влізати у суперечки та не нав'язувати свою думку колегам – краще від нападок нікому не буде, а конфлікти внесуть розбрат у робочу атмосферу.

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Тельці

На Тельців у грудні може чекати складна розмова з коханою людиною. Ті, хто довго перебувають у стосунках, можуть втомитися від побутової рутини та чекати на нові емоції, а стабільні Тельці не будуть готові забезпечити новий досвід у стосунках в кінці року.

Конфлікт інтересів може призвести до серйозного скандалу та розриву стосунків. Щоб уникнути цього, Тельцям варто не лінуватися, тішити та говорити з партнером чи партнеркою – це допоможе уникнути розриву.

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Козероги

На Козерогів у грудні може чекати творча криза – цікаві ідеї, які генерували представники цього знаку зодіаку протягом року, потрохи вичерпуються, а атракції, які може собі забезпечити Козеріг, вже не приносять такої ж радості, як і раніше.

У грудні Козерогам важливо перемикнутися на нове хобі чи на час змінити коло спілкування – нові заняття та люди зможуть не тільки привнести в життя Козерогів нові фарби, але і наповнити грудень цікавими активностями та радістю.

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