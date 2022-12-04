На Тельців, Овнів та Козерогів можуть чекати погані новини на роботі, сварки чи неприємні несподіванки, які можуть зіпсувати грудень, пише 24 канал.

Читайте також Легковажні коханці: 3 знаки зодіаку, які швидко закохуються й не затримуються в стосунках

Овни

Для Овнів грудень може видатися невдалим у кар'єрному плані – імпульсивні та конфліктні Овни можуть отримати догану на роботі чи навіть заробити скорочення за свою поведінку.

Щоб уникнути неприємностей, Овнам не варто влізати у суперечки та не нав'язувати свою думку колегам – краще від нападок нікому не буде, а конфлікти внесуть розбрат у робочу атмосферу.

Гороскоп для Овнів

Тельці

На Тельців у грудні може чекати складна розмова з коханою людиною. Ті, хто довго перебувають у стосунках, можуть втомитися від побутової рутини та чекати на нові емоції, а стабільні Тельці не будуть готові забезпечити новий досвід у стосунках в кінці року.

Конфлікт інтересів може призвести до серйозного скандалу та розриву стосунків. Щоб уникнути цього, Тельцям варто не лінуватися, тішити та говорити з партнером чи партнеркою – це допоможе уникнути розриву.

Гороскоп для Тельців

Козероги

На Козерогів у грудні може чекати творча криза – цікаві ідеї, які генерували представники цього знаку зодіаку протягом року, потрохи вичерпуються, а атракції, які може собі забезпечити Козеріг, вже не приносять такої ж радості, як і раніше.

У грудні Козерогам важливо перемикнутися на нове хобі чи на час змінити коло спілкування – нові заняття та люди зможуть не тільки привнести в життя Козерогів нові фарби, але і наповнити грудень цікавими активностями та радістю.

Гороскоп для Козерогів