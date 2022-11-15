24 канал з'ясував, що Леви, Тельці та Козероги мають чудові стосунки з грошима – їм щастить як на легкі гроші, так і на накопичення великих сум.

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Лев

Ті, хто народилися під знаком Лева, дуже люблять красиве життя та рідко відмовляють собі у забаганках. Попри це, Леви чудово розпоряджаються своїми фінансами, тож ніколи не залишаються з діркою в кишені.

Леви знають ціну своїм навичкам, тому завжди отримують гідну зарплатню. Крім того, їхня природна харизматичність та рішучість допомагає отримати максимум від фінансових авантюр та проєктів, за які не ризикнули б взятися інші.

Гороскоп для Левів

Телець

Терплячі та працьовиті Тельці рідко витрачають гроші направо і наліво – вони чітко та виважено планують кожну покупку та не дозволяють собі зайвих витрат. Завдяки грамотному плануванню та неабиякій наполегливості Тельці вже у молодості можуть сколотити собі серйозний статок.

Річ у тім, що Тельці не розпорошуються на кілька мізерних бажань – представники цього знаку зодіаку часто мають одну амбітну мрію, до якої вони прагнуть.

Гороскоп для Тельців

Козероги

Ще один знак-трудівник – Козеріг. Ті, хто народилися під цим знаком зодіаку, вкладають всю душу у справу, яка їм подобається, а їхня пристрасть та самовідданість у роботі щедро винагороджується.

Козероги дуже швидко можуть розбагатіти, проте їм варто бути обережними – цей знак рідко може вчасно зупинитися, та почне перепрацьовувати, підриваючи своє здоров'я.

Гороскоп для Козерогів