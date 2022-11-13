24 канал з'ясував, які жіночі імена буквально притягують нещастя та невдачі. Жінкам, яких назвали цими іменами, доведеться багато працювати та постійно стикатися з проблемами.

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Ада – "прикраса"

Попри красиве ім'я, дівчата з іменем Ада рідко бувають популярними у протилежної статі. Ади звикли робити все самі та швидко заробляють собі репутацію недосяжних, стійких та безсердечних жінок.

Через їхню надмірну самостійність багато хто боїться жінок з іменем Ада – чоловіки не почуваються достатньо впевнено разом із ними, а жінки бояться їхньої влади та статусу. Ади часто залишаються наодинці з собою, що робить їх відлюдькуватими та навіть черствими.

Жінки з нещасливими іменами / Фото Unsplash

Кіра – "промінь світла"

Кіри, світлі та щирі дівчата, по своїй натурі дуже довірливі та ніжні, тому будь-хто зможе образити їхню ніжну душу. Кіри часто стають жертвами шахраїв або злодюжок, що сильно підриває їхній настрій та посилює відчуття покинутості.

Кірам важко знайти собі як достойну роботу, так і гідну другу половинку – вони постійно заводять справи з токсичними партнерами та рідко можуть самі покинути їх.

Жінки з нещасливими іменами / Фото Unsplash

Варвара – "чужоземка, дикунка"

Красиве та промовисте ім'я саме говорить за Варвару – дівчині з таким іменем дуже складно знайти своє місце в житті. Ті, хто має таке ім'я, часто відчувають синдром самозванця та рідко можуть довіряти людям.

Через те, що Варварам доводиться стикатися з багатьма проблемами в житті, вони рідко можуть зблизитися з кимось та рідко мають справжніх друзів. Варвари також дуже вперті та не можуть погодитись з кимось, що часто перешкоджає їхнім успіхам у кар'єрі.

Жінки з нещасливими іменами / Фото Unsplash