Дехто із зодіакального спектру можуть легко сп'яніти та наробити проблем не тільки собі, але і своєму оточенню. За їхніми походеньками важливо слідкувати, щоб не накликати на себе біду.

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Близнюки

Цей знак зодіаку нерівно дихає, коли чує слово "алкоголь". Його захоплення коктейлями та експериментальними напоями може завести у серйозні злидні, оскільки Близнюки не шкодують грошей – ні на себе, ні на своїх компаньйонів.

За Близнюками треба пильно слідкувати, оскільки, хильнувши чарку, цей знак зодіаку шукає любовних пригод та щирого кохання у кожному, хто підвертається йому під руку.

Гороскоп для Близнюків

Скорпіони

Представники цього знаку зодіаку легко можуть забути про справи прийдешнього дня та щасливо загуляти, ігноруючи попередні обіцянки. Скорпіони – затяті гуляки, які обожнюють свою компанію. Вони ставлять своїх друзів вище за родину чи коханих, що може викликати багато конфліктів та непорозумінь.

Скорпіонам не варто пропонувати пити багато – після того, як цей знак добряче сп'яніє, варто чекати сліз, трагічних історій та непередбачуваних вибриків.

Гороскоп для Скорпіонів

Риби

Домашні та товариські Риби, коли їм випадає можливість відірватися з друзями, беруть від цієї можливості все – найчастіше саме представників цього знаку зодіаку буквально виносять із закладів чи залишають спати на дивані.

Риби дуже важко переносять алкогольне сп'яніння, тому за їхніми розвагами варто пильно дивитися, щоб не втрапити в халепу. Риби, які п'яніють буквально після першої чарки, можуть накликати біду на своїх товаришів.

Гороскоп для Риб