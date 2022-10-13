Некоторые из зодиакального спектра могут легко опьянеть и наделать проблем не только себе, но и своему окружению. За их похождениями важно следить, чтобы не навлечь на себя беду.

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Близнецы

Этот знак зодиака неровно дышит, когда слышит слово "алкоголь". Его увлечение коктейлями и экспериментальными напитками может завести в серьезную нищету, поскольку Близнецы не жалеют денег – ни на себя, ни на своих компаньонов.

За Близнецами нужно пристально следить, поскольку, выпив рюмку, этот знак зодиака ищет любовных приключений и искренней любви в каждом, кто подвергается ему под руку.

Гороскоп для Близнецов

Скорпионы

Представители этого знака зодиака легко могут забыть о делах грядущего дня и счастливо загулять, игнорируя предыдущие обещания. Скорпионы – ярые гуляки, которые обожают свою компанию. Они ставят своих друзей выше семьи или любимых, что может вызвать много конфликтов и недоразумений.

Скорпионам не стоит предлагать пить многое – после того, как этот знак сильно опьянеет, стоит ждать слез, трагических историй и непредсказуемых выходок.

Гороскоп для Скорпионов

Рыбы

Домашние и товарищеские Рыбы, когда им выпадает возможность оторваться с друзьями, берут от этой возможности все – чаще всего именно этого знака зодиака буквально выносят из заведений или оставляют спать на диване.

Рыбы очень тяжело переносят алкогольное опьянение, поэтому за их развлечениями следует пристально смотреть, чтобы не попасть в передрягу. Рыбы, которые пьянеют буквально после первой рюмки, могут навлечь беду на своих товарищей.

Гороскоп для рыб