В Україні триває війна, тому не дивлячись на передбачення астрологів щодо сімейного життя чи роботи, будьте особливо обережні у серпні під час повітряних тривог, пише 24 канал. Намагайтеся одразу прямувати в укриття або хоча б забезпечте своє перебування за правилом двох стін у квартирі.

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Діви

Діви цього місяця будуть аж занадто ризикувати. Астрологи кажуть, що ви можете багато разів пожаліти про свої миттєві рішення. Менше розповідайте секретів близьким людям, адже згодом все буде використане проти вас самих.

Риби

Для Риб кінець серпня буде дуже напруженим та небезпечним. У сім’ї будуть ставатися проблеми одна за одною, робота вас буде дратувати, а всі друзі відвернуться.

Овни

Овни у серпні будуть вирішувати проблеми зі здоров’ям. Ваша халатність до запущених хвороб обернеться для вас слізьми та болем. Також в цей період астрологи радять обмежити своє перебування в місцях великого скупчення людей.

Козероги

Не дозволяйте нікому з близьких вами манупулювати. Якщо ви дозволите собою потурати, то станете в руках іншими маріонетками. В особистих стосунках передбачаються проблеми, можливо, навіть зрада від коханої людини.