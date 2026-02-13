Астрологи кажуть, що панікувати точно не треба. Ця зустріч станеться не просто так, розповідає TeenVogue.

Читайте також Ці китайські знаки зодіаку проведуть День Валентина на самоті

Овен

Гороскоп для Овнів

Цього тижня Овни багато заглядатимуть в минуле. Будуть приводи згадати як старі перемоги, так і прикрі помилки. Кумедно, але кульмінацією усього стане випадкова зустріч з колишнім на День закоханих. Ви ще раз подякуєте собі за те, що ваші дороги колись розійшлися.

Діва

Гороскоп для Дів

Колишній може несподівано нагадати про себе в День святого Валентина дзвінком або повідомленням у соцмережах. Астрологи радять двічі в одну річку не входити. Але якщо цікавість не згасла, а душі хочеться пригод – тоді вперед.

Стрілець

Гороскоп для Стрільців

Розставання часто схоже на рану, яка загоюється лише з часом. Астрологи вважають, що цього року високі шанси зустріти колишнього саме на День святого Валентина. Як не дивно, ця коротенька "зустріч" поглядами допоможе нарешті відпустити увесь біль, який відчувався останніми тижнями. Ви усвідомите, що це не ваша людина.

Зверніть увагу! Астрологи розповіли про 3 знаки зодіаку, які завжди повертаються до колишніх. Хтось любить і такі пригоди.