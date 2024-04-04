Йдеться про Левів, Водоліїв та Тельців. Цього четверга їм не можна брехати. Детальніше читайте у гороскопі, який підготував LifeStyle 24.

На жаль Названо 4 знаки зодіаку, яких у квітні чекає розлучення

Лев

Леви полюбляють приховувати правду та час від часу навіть брехати. Ба більше, представники цього знаку зодіаку рідко відчувають сором. Однак астрологи рекомендують сьогодні тримати рот на замку.

Гороскоп для Левів

Водолій

Водолії дуже рідко обманюють. Вони вважають, що краще гірка правда, ніж солодка брехня. Однак і у представників цього знаку зодіаку інколи трапляються моменти, коли потрібно щось вигадати. Четвер – не найкращий день для цього. Адже зайві слова можуть вилізти боком.

Гороскоп для Водоліїв

Телець

Тельцям сьогодні також не радять брехати. Астрологи кажуть, що представники цього знаку зодіаку можуть втратити близьких друзів, а повернути спілкування буде дуже складно. Тож не варто ризикувати.

Гороскоп для Тельців