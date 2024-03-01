Хто зі знаків зодіаку скоро укладе важливу угоду

У перший місяць весни один зі знаків зодіаку укладе дуже важливу угоду. Після цього життя зміниться.

Так, народжені під сузір'ям Овна, на вас чекають серйозні зміни. Попереду – переїзд, пише LifeStyle 24.

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У березні ви наважитеся на серйозні зміни. Зробите все швидко. Однак, не хвилюйтеся, адже це піде вам на користь.

Переїдете в нове житло. Ба більше, можливо, навіть в інше місто, село чи країну.

Добре перевірте всі умови угоди, подумайте й ухваліть рішення. До речі, доля підготувала для вас дещо цікаве. Приготуйтеся.

Так, переїзд може бути пов'язаний і з неприємною подією. Втім, повірте, далі у вас все буде якнайкраще. Зробіть це й ось побачите, як усе закрутиться.

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