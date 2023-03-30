Астрологи назвали 4 знаки зодіаку, на яких чекає серйозна розмова цього тижня. Їм варто бути готовими до будь-якого повороту подій, повідомляє 24 Канал.

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Близнюки

Представники цього знаку зодіаку можуть очікувати серйозну розмову зі своєю другою половинкою. Будьте терпеливі та поставтесь до почутого із розумінням.



Гороскоп для Близнюків

Лев

Гордих Левів чекає серйозна розмова на роботі. Яким буде її результат – все залежить лише від ваших умінь, ввічливості та креативності.



Гороскоп для Левів

Козеріг

Представники Козерогів отримають важливу звістку під час непростої розмови зі своїми родичами. Будьте мудрими й мужніми, а ще – готові до змін.



Гороскоп для Козерогів

Водолій

З другом Водолієм захоче поговорити товариш протилежної статі. Якщо ви також відчуєте щось особливе та підете назустріч – ви можете віднайти своє кохання.



Гороскоп для Водоліїв