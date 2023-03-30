Астрологи назвали 4 знака зодиака, которых ждет серьезный разговор на этой неделе. Им следует быть готовыми к любому повороту событий, пишет 24 Канал.

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Близнецы

Представители этого знака зодиака могут ожидать серьезного разговора со своей второй половинкой. Будьте терпеливы и отнеситесь к услышанному с пониманием.



Гороскоп для Близнецов

Лев

Гордых Львов ждет серьезный разговор на работе. Каков будет ее результат – все зависит только от ваших умений, вежливости и креативности.



Гороскоп для Львов

Козерог

Представители Козерогов получат важное известие во время непростого разговора со своими родственниками. Будьте мудрыми и мужественными, а еще готовы к переменам.



Гороскоп для Козерогов

Водолей

С другом Водолеем захочет поговорить товарищ противоположного пола. Если вы почувствуете что-то особенное и пойдете навстречу – вы можете найти свою любовь.



Гороскоп для Водолеев