Насувається чорна смуга: в якого знака зодіаку у березні почнуться проблеми

Комусь зі знаків зодіаку перший місяць весни принесе щастя, кохання, багатство. Тим часом одному не пощастить.

Так, Тельці, у березні може початися чорна смуга. Ніби весь світ налаштований проти вас, пише Lifestyle 24.

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Телець

У перший місяць весни можете стикнутися зі справді серйозними проблемами. Тримати себе в руках буде нелегко. Однак, повірте, вам під силу це зробити.

Випробування, які підготувала доля, загартують вас, зроблять кращими. Як би це дивно зараз не звучало.

Тельці, вам доведеться зробити непростий вибір. Втім, дійте так, як підказує серце, щоб потім не пожаліти про це.

Пам'ятайте, що чорна смуга врешті-решт закінчиться. Вірте в себе й намагайтеся зберігати спокій.

Уже незабаром ваше життя зміниться на краще. Втім, перед цим доведеться пережити такий непростий період.

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