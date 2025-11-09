Астрологи розповіли, кому зі знаків зодіаку варто сьогодні дослухатися до своєї інтуїції. Вона допоможе прийняти важливе рішення, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 9 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 листопада для Овнів

Приємний посмак суботи продовжиться для Овнів у неділю. Сьогодні ви відчуєте заряд мрійливості та натхнення. Використайте це, аби розпалити пристрасть у стосунках. Сьогодні може бути багато дійсно цікавих несподіванок.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 листопада для Тельців

Вранці Тельці можуть почуватися роздратовано. Вам буде здаватися, ніби сьогодні реально якийсь дивний день. Та потім йде різкий сюжетний поворот. Очікуйте на дзвінок, який зробить неділю особливою для вас.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 листопада для Близнюків

В неділю ви можете зануритися у роздуми щодо того, як далі діяти. Але не хвилюйтеся. Всесвіт сьогодні буквально покаже вам дорогу, якою краще піти.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 листопада для Раків

Сьогодні сприятливий день, аби зустрітися зі сім'єю. Посиденьки з рідними допоможуть вам підзарядити "батарейки" та з легкістю увійти в наступний тиждень.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 9 листопада для Левів

Леви відчують шалене бажання діяти. І вам не потрібно себе стримувати. Та важливо направити енергію в правильне русло. Але саме вам обирати, що з нею зробити.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 9 листопада для Дів

Можливо, сьогодні ви відчуєте певний стрес. Астрологи наголошують, що найкращі "ліки" від тривоги – це ваше хобі. Приділіть сьогодні кілька годин цій справі.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 листопада для Терезів

Не плануйте нічого грандіозного на неділю. Зорі підказують, що вам потрібно розслабитися.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 листопада для Скорпіонів

Астрологи пропонують Скорпіонам переглянути свої погляди. Розширюйте власні горизонти та погодьтеся на одну з пропозицій, яку почуєте у неділю. І частіше дослухайтеся до своєї інтуїції.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 листопада для Стрільців

Стрільцям захочеться сьогодні посидіти вдома. Тиша та спокій лікують душу. Саме це вам сьогодні потрібно організувати!

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 листопада для Козорогів

Зорі наголошують, що вам потрібно частіше себе хвалити. Ви стільки всього робите, але вважаєте, що цього недостатньо. Це – неправильно. Ви – великий молодець!

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 листопада для Водоліїв

Виваженість та стриманість допоможуть вам уникнути сьогодні конфліктів. Завжди краще кілька разів все ретельно обдумати, ніж одразу ухвалити жорстке рішення.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 листопада для Риб

Зорі радять Рибам зайнятися сьогодні творчістю. Ви заспокоїтеся та наберетеся сил, які так будуть потрібні на початку наступного тижня.