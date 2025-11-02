Такий момент настав саме одного зі знаків зодіаку. Йому зараз надважливо відкинути усі страхи та почати діяти. Він ще здатен змінити все до кінця 2025 року, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Yahoo.Life.

Телець

Ви входите у фінальну частину величезного циклу, який тривав багато років. Настає момент, аби відпустити те, що не дає рухатися вперед. Але зорі наголошують, що це не стосується ваших стосунків.

Гороскоп для Тельців

Завершальний етап може проявитися як "грім з неба". Це буде раптове прозріння щодо одного з аспектів вашого життя. Можливо, робота більше вас не надихає, тому варто її змінити. Або ж йдеться про довгострокові плани, які вже не здаються такими привабливими.

Потрібно чітко окреслити, де ви зараз перебуваєте і чого ви хочете. Тоді ви зміните усе ще до 2025 року.