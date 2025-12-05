Усі знаки зодіаку розпочнуть цей день з гарним настроєм. Розпаковуйте подаруночки від Миколая та насолоджуйтеся неповторною п'ятницею.

Читайте також Холодний Місяць раптово потішить ці знаки зодіаку: приємні новини вже на горизонті

Гороскоп на 5 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 5 грудня для Овнів

Овни відчують натхнення, яке допоможе з легкістю виконати усі завдання. Астрологи радять написати людині, з якою давно не спілкувалися.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 5 грудня для Тельців

Тельцям потрібно замислитися про власні пріоритети у житті. Визначте свої цілі та відпустіть те, що заважає їх досягнути.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 5 грудня для Близнюків

Ранок виявиться особливо приємним. Ви отримаєте той подарунок, на який давно очікували. Робочий день також пройде легко та з приємними сюрпризами.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 5 грудня для Раків

Вам важливо відкинути власні страхи. Більшість ситуацій не так і важко вирішити, якщо спробувати оцінити їх під іншим кутом.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 5 грудня для Левів

Краще уникати необдуманих кроків. Емоції дають вам силу, але цього разу варто продемонструвати стриманість.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 5 грудня для Дів

Дівам пора почати підбивати підсумки 2025 року. Пам'ятайте, що до кінця грудня ще досить багато часу. Ви ще встигаєте досягти принаймні кілька невеличких цілей.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 5 грудня для Терезів

Несподівана зустріч або приємна новина сьогодні гарантує позитивний настрій на увесь день. Ви будете приємно вражені.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 5 грудня для Скорпіонів

Гарний момент, аби зайнятися чимось творчим. Можливо, саме зараз ви знайдете хобі, в яке зануритеся на роки.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 5 грудня для Стрільців

Відверта розмова на роботі буде не з найприємніших, але вона дозволить закрити давню проблему. Ви відчуєте полегшення.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 5 грудня для Козорогів

Козороги відчувають, що входять в новий етап життя. Ретельно подумайте, що ви не хочете "брати з собою" у 2026 рік.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 5 грудня для Водоліїв

Зорі вирішили трішки пожартувати. Сьогодні на Водоліїв очікує прекрасний день з величезною кількістю кумедних ситуацій. Розслабляйтеся і насолоджуйтеся.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 5 грудня для Риб

Особисті невдачі – це абсолютно нормально. Кожен через них проходив. Так ми здобуваємо досвід та рухаємося вперед. Не забувайте про це!