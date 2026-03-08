Понеділок може принести напружені історії. Та якщо будете зібраними, то з легкістю подолаєте усі виклики, розповідає Astrology.

Гороскоп на 9 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 березня для Овнів

День буде сповнений радості з самого ранку. Овни відчують, що рухаються в правильному напрямку. Продовжуйте в тому ж дусі!

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 березня для Тельців

Не варто давати обіцянки, якщо не впевнені, чи зможете їх дотриматися. Це дозволить уникнути непотрібних проблем.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 березня для Близнюків

Тепла розмова занурить Близнюків в романтичний настрій. Приємні події вже на горизонті. Насолоджуйтеся цим моментом.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 березня для Раків

День може бути переломним у професійному плані. На когось очікує несподівана винагорода, а хтось – досягне успіхів у зміні роботи.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 9 березня для Левів

Спокійна прогулянка та щось смачненьке – ідеальний "рецепт" на завтра. Дозвольте собі нарешті відпочити!

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 9 березня для Дів

Діви зіштовхнуться з несправедливою критикою. Але не витрачайте нерви, щоб доводити зворотне. Є люди, до яких важко достукатися.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 березня для Терезів

Терези найближчим часом дійдуть до рішення, яке довго відкладали. Воно нарешті принесе таке потрібне полегшення.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 березня для Скорпіонів

Скорпіони на трішки зануряться в ностальгію. Це гарний момент, аби запланувати зустріч з давніми друзями.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 березня для Стрільців

Стрільцям варто проаналізувати свої сильні та слабкі сторони. Є деякі аспекти, які варто було б підтягнути. Подумайте про це.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 березня для Козорогів

Завтра захочеться усамітнитися і взагалі ні з ким не розмовляти. Ввечері відкладіть телефон подалі та займіться тим, що любите.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 березня для Водоліїв

Зорі допоможуть Водоліям подолати біль з минулого. Вже зовсім скоро до вас прийде людина, після якої усе зміниться в кращу сторону.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 березня для Риб

Справи в особистому житті потроху налагоджуються. І це просто прекрасно. Фортуна зараз поруч з вами.