Понеділок може принести напружені історії. Та якщо будете зібраними, то з легкістю подолаєте усі виклики, розповідає Astrology.
Гороскоп на 9 березня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 9 березня для Овнів
День буде сповнений радості з самого ранку. Овни відчують, що рухаються в правильному напрямку. Продовжуйте в тому ж дусі!
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 9 березня для Тельців
Не варто давати обіцянки, якщо не впевнені, чи зможете їх дотриматися. Це дозволить уникнути непотрібних проблем.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 9 березня для Близнюків
Тепла розмова занурить Близнюків в романтичний настрій. Приємні події вже на горизонті. Насолоджуйтеся цим моментом.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 9 березня для Раків
День може бути переломним у професійному плані. На когось очікує несподівана винагорода, а хтось – досягне успіхів у зміні роботи.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 9 березня для Левів
Спокійна прогулянка та щось смачненьке – ідеальний "рецепт" на завтра. Дозвольте собі нарешті відпочити!
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 9 березня для Дів
Діви зіштовхнуться з несправедливою критикою. Але не витрачайте нерви, щоб доводити зворотне. Є люди, до яких важко достукатися.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 9 березня для Терезів
Терези найближчим часом дійдуть до рішення, яке довго відкладали. Воно нарешті принесе таке потрібне полегшення.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 9 березня для Скорпіонів
Скорпіони на трішки зануряться в ностальгію. Це гарний момент, аби запланувати зустріч з давніми друзями.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 9 березня для Стрільців
Стрільцям варто проаналізувати свої сильні та слабкі сторони. Є деякі аспекти, які варто було б підтягнути. Подумайте про це.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 9 березня для Козорогів
Завтра захочеться усамітнитися і взагалі ні з ким не розмовляти. Ввечері відкладіть телефон подалі та займіться тим, що любите.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 9 березня для Водоліїв
Зорі допоможуть Водоліям подолати біль з минулого. Вже зовсім скоро до вас прийде людина, після якої усе зміниться в кращу сторону.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 9 березня для Риб
Справи в особистому житті потроху налагоджуються. І це просто прекрасно. Фортуна зараз поруч з вами.