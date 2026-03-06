Перезавантаження так чи інакше відчує більшість знаків зодіаку, але ця двійка повністю зануриться в зміни, розповідає Astrology.

Читайте також Вже цієї весни 3 знаки зодіаку отримають важливий життєвий урок

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Березень принесе Близнюкам буквально вибухову енергію, яка допоможе розібратися з усіма проблемами. І найважливіше – вони нарешті почнуть творити життя своєї мрії. Зорі лиш просять не зупинятися. Якщо продовжите в такому темпі, то вже за кілька місяців мрії заблищать на горизонті.

Терези

Гороскоп для Терезів

Зміни прийдуть в життя цього знаку зодіаку через людей. Можливі нові знайомства, які дещо вплинуть на їхній життєвий шлях. Комусь астрологи прогнозують зміну роботи, а на когось – цікаву розмову, яка надихне їх на важливе особисте рішення. І не забувайте, що саме ви – творці свого життя.