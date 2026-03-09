Астрологи розповіли про 3 знаки зодіаку, які вже зовсім скоро зрозуміють своє призначення. Це буде та ясність, яку вони шукали місяцями, а подекуди й роками, розповідає Astrology.

Терези

Гороскоп для Терезів

Ви так довго зважували усі за та проти, що й самі втомилися від власних роздумів. Вже зовсім скоро прийде особливий момент, після якого весь туман роздумів розвіється. Ясність прийде зовсім несподівано: під час чергової прогулянки, посиденьок за кавою або ж під час розмови з особливою людиною.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Зазвичай Козороги знають, чого хочуть від життя. Але останнім часом щось надламалося. Цілі нібито і є, але чи дійсно це справді ваше?

Весна занурить вас в кілька цікавих знайомств з людьми, які підштовхнуть до відповідей. Лиш не лякайтеся, якщо захочете щось змінити. Козоріг, який діє усвідомлено, здатен на все.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв

Останнім часом Водолії могли відчувати, що нібито живуть за чужим сценарієм. На цьому тлі вони постійно забувають про власні бажання. Цієї весни усе зміниться. Ви нарешті почнете дослухатися до себе. І це буде перший крок до життя вашої мрії