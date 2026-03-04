Терези та Водолій, ваш момент настав. Якщо почнете зараз працювати над тим, чого ви так хотіли, то усе збудеться, розповідає Astrology.

Терези

Гороскоп для Терезів

Вже з початком весни Терези відчують шалену енергію, яка буквально підштовхуватиме діяти. Справи, які розпочнете саме зараз, швидко принесуть свої плоди. Хтось з легкістю увірветься в нову професію, а дехто зможе підкорити людину, яка вже давно запала в серце. Лиш почніть діяти!

Водолій

Гороскоп для Водоліїв

Всесвіт готує не один сюрприз Водоліям вже цієї весни. Їхні постійні прагнення до нестандартного життя нарешті почнуть здійснюватися. Астрологи рекомендують бути відкритим до нових знайомств, які принесуть безліч веселих історій. Але найголовніше – почніть зараз працювати над власною мрією. Не можна знову "ховати її у шафі".