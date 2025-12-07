Сьогодні – день сміху, гарний історій та позитивних вражень. Тому як є можливість – не варто засиджуватися вдома, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 7 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 7 грудня для Овнів

Астрологи настирливо рекомендують: сьогодні ніякої роботи. Ви маєте нарешті розслабитися та відновити сили перед наступним тижнем.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 7 грудня для Тельців

Тельці мають приділити увагу власному тілу. Зробіть ранкову зарядку та запишіться на косметичні процедури або масаж.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 7 грудня для Близнюків

У вас виникне нестримне бажання змінити імідж. Зорі натякають: якщо хотіли поекспериментувати із зачіскою – настав час це зробити.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 7 грудня для Раків

Сьогодні ви отримаєте змогу проявити свій талант. Краще це зробити, аніж засоромитися і відмовчатися.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 7 грудня для Левів

Сьогодні буде насичений різними подіями день. Ви подолаєте усі виклики і будете задоволені собою.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 7 грудня для Дів

Дівам доведеться проявити рішучість. І саме це дозволить уникнути непотрібного конфлікту. Інколи варто брати все у свої руки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 7 грудня для Терезів

Якщо відчуваєте деяке роздратування та негативні емоції – не варто виплескувати їх на близьких людей. Дайте собі час, щоб заспокоїтися.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 7 грудня для Скорпіонів

Сьогодні Скорпіони продемонструють свій гострий розум. Несподівана порада підвищить ваш авторитет серед знайомих.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 7 грудня для Стрільців

Стрільцям взагалі не варто нікуди поспішати. Краще провести спокійний та виважений день.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 7 грудня для Козорогів

Козорогам варто зустрітися зі своїми рідними. Якщо немає такої можливості, то принаймні подзвоніть їм. Вони чекають на розмову з вами.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 7 грудня для Водоліїв

Водолії сьогодні по-справжньому відчують, що таке свобода. Вони нарешті вирішать давню проблему і захочуть святкувати.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 7 грудня для Риб

Неділя може виявитися непростою на емоції. Що б не сталося – в жодному разі не йдіть на конфлікт. Це явно не те, що вам потрібно.