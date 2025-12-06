Саме в суботу 6 грудня один зі знаків зодіаку матиме віщий сон. Він знайде там відповіді на свої питання, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 6 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 6 грудня для Овнів

Зорі готують справжню порцію ностальгії для Овнів. Сьогодні вони відчують себе так само добре, як в дитинстві.

Гороскоп на 6 грудня для Тельців

Приділіть увагу своїй коханій або коханому. Астрологи радять запланувати побачення та сходити в те місце, де ви ще ніколи не були.

Гороскоп на 6 грудня для Близнюків

Зорі спонукають вас задуматися про зміну стилю життя. Варто було б запровадити деякі корисні звички, які допоможуть почуватися краще.

Гороскоп на 6 грудня для Раків

Сьогодні краще закінчити деякі дрібні справи, які нависли упродовж останніх тижнів. Тільки не відкладайте їх знову.

Гороскоп на 6 грудня для Левів

Ви приваблюєте увагу без зайвих зусиль. Сьогодні кожен зверне на вас увагу. Тому є шанс на цікаві знайомства.

Гороскоп на 6 грудня для Дів

Гарний день для того, аби зустрітися з друзями. Якщо ж сьогодні не вийде – обов'язково заплануйте цю зустріч ще до кінця 2025 року.

Гороскоп на 6 грудня для Терезів

Не бійтеся розповідати про ваші успіхи. Близькі вас підтримають. А ви ще раз побачите, що досягли дійсно значних висот за 2025 рік.

Гороскоп на 6 грудня для Скорпіонів

Інтуїція Скорпіонів сьогодні буде на висоті. Зараз гарний момент, аби поставити нові цілі на 2026 рік. Крім того, з високою ймовірністю вам сьогодні присниться віщий сон. Одна деталь підкаже, як вирішити давню проблему.

Гороскоп на 6 грудня для Стрільців

Стрільцям варто задуматися про їхнє життя. Сьогодні не місце для веселощів та гучних компаній. Час задуматися над власними помилками. Самоаналіз допоможе відкрити нову версію себе.

Гороскоп на 6 грудня для Козорогів

Козорогам явно не варто лізти не у свої справи. Дехто захоче, аби ви обрали чиюсь сторону. Але краще залишатися посередником.

Гороскоп на 6 грудня для Водоліїв

Сьогодні буде надто багато завдань. І наодинці буде складно з ними справитися. Астрологи наполягають, аби ви попросили про допомогу в рідних або друзів.

Гороскоп на 6 грудня для Риб

День буде насиченим, тому дійте сьогодні прагматично. Так ви зможете вирішити усі важливі завдання на цей день.