Саме в суботу 6 грудня один зі знаків зодіаку матиме віщий сон. Він знайде там відповіді на свої питання, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 6 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 6 грудня для Овнів

Зорі готують справжню порцію ностальгії для Овнів. Сьогодні вони відчують себе так само добре, як в дитинстві.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 6 грудня для Тельців

Приділіть увагу своїй коханій або коханому. Астрологи радять запланувати побачення та сходити в те місце, де ви ще ніколи не були.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 6 грудня для Близнюків

Зорі спонукають вас задуматися про зміну стилю життя. Варто було б запровадити деякі корисні звички, які допоможуть почуватися краще.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 6 грудня для Раків

Сьогодні краще закінчити деякі дрібні справи, які нависли упродовж останніх тижнів. Тільки не відкладайте їх знову.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 6 грудня для Левів

Ви приваблюєте увагу без зайвих зусиль. Сьогодні кожен зверне на вас увагу. Тому є шанс на цікаві знайомства.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 6 грудня для Дів

Гарний день для того, аби зустрітися з друзями. Якщо ж сьогодні не вийде – обов'язково заплануйте цю зустріч ще до кінця 2025 року.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 6 грудня для Терезів

Не бійтеся розповідати про ваші успіхи. Близькі вас підтримають. А ви ще раз побачите, що досягли дійсно значних висот за 2025 рік.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 6 грудня для Скорпіонів

Інтуїція Скорпіонів сьогодні буде на висоті. Зараз гарний момент, аби поставити нові цілі на 2026 рік. Крім того, з високою ймовірністю вам сьогодні присниться віщий сон. Одна деталь підкаже, як вирішити давню проблему.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 6 грудня для Стрільців

Стрільцям варто задуматися про їхнє життя. Сьогодні не місце для веселощів та гучних компаній. Час задуматися над власними помилками. Самоаналіз допоможе відкрити нову версію себе.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 6 грудня для Козорогів

Козорогам явно не варто лізти не у свої справи. Дехто захоче, аби ви обрали чиюсь сторону. Але краще залишатися посередником.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 6 грудня для Водоліїв

Сьогодні буде надто багато завдань. І наодинці буде складно з ними справитися. Астрологи наполягають, аби ви попросили про допомогу в рідних або друзів.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 6 грудня для Риб

День буде насиченим, тому дійте сьогодні прагматично. Так ви зможете вирішити усі важливі завдання на цей день.