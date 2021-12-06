Гороскоп на сьогодні, 6 грудня 2021 року, прогнозує Левам дрібні побутові проблеми. Самотніх Скорпіонів чекає успіх у коханні. Читайте гороскоп на 6 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи радять в цей день подивитися на себе, свої звички та спосіб життя та подумати над тим, чи все вас влаштовує. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 6 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 6 грудня 2021 для Овнів

Овнам сьогодні можуть повідомити неприємну новину, тому будьте готовими до того, що день пройде не зовсім так, як ви планували.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 6 грудня 2021 для Тельців

Бережіть в цей день здоров'я, особливо спину. Якщо відчуваєте занедужання – зверніться до лікаря. Від походу в офіс краще відмовитися, проведіть цей день вдома.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 6 грудня 2021 для Близнюків

Близнюкам доведеться сьогодні присвятити свій час родичам. Вас попросять допомогти вирішити деякі питання, тому будьте ввічливими і не відмовляйтеся зробити добру справу для близьких вам людей.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 6 грудня 2021 для Раків

Сьогодні на Раків чекає активний день. Ви будете діяти рішуче на роботі та в особистому житті. Всі дзвінки варто здійснити в першій половині дня.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 6 грудня 2021 для Левів

На Левів чекають дрібні побутові проблеми. Постарайтеся не влізати в конфлікти, а самостійно вирішити те, що вас турбує.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 6 грудня 2021 для Дів

День поганий для здійснення великих покупок. Вас можуть обдурити або підсунути неякісний товар, тому краще відтермінуйте свій шопінг.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 6 грудня 2021 для Терезів

Астрологи радять Терезам не показувати занадто багато власне "Я", адже можете не на жарт поскандалити з начальством.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 6 грудня 2021 для Скорпіонів

Самотніх представників знаку чекає успіх у коханні. Ви можете зустріти людину, з якою у вас складуться чудові стосунки.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 6 грудня 2021 для Стрільців

Бережіть свої нерви та не переймайтеся через кожну дрібничку. Живіть сьогоднішнім днем та не думайте про те, що сталося вчора.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 6 грудня 2021 для Козерогів

На Козерогів чекають в цей день фінансові витрати, але вони будуть для вас приємними та подарують гарний настрій.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 6 грудня 2021 для Водоліїв

Астрологи радять Водоліям не підписувати сьогодні жодних документів. Вдома слідкуйте за своїм харчуванням та займайтеся спортом.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 6 грудня 2021 для Риб

На Риб чекає спокійний день. Зосередьтеся на роботі та виконуйте заплановані завдання. Увечері можете зустрітися зі своїм близьким другом.