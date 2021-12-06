Гороскоп на 6 декабря 2021 для Овнов
Овнам сегодня могут сообщить неприятную новость, поэтому будьте готовы к тому, что день пройдет не совсем так, как вы планировали.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 6 декабря 2021 для Тельцов
Берегите в этот день здоровье, особенно спину. Если чувствуете недомогание – обратитесь к врачу. От похода в офис лучше отказаться, проведите этот день дома.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 6 декабря 2021 для Близнецов
Близнецам придется сегодня посвятить свое время родственникам. Вас попросят помочь решить некоторые вопросы, поэтому будьте вежливы и не отказывайтесь сделать хорошее дело для близких вам людей.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 6 декабря 2021 для Раков
Гороскоп на 6 декабря 2021 для Львов
Львов ожидают мелкие бытовые проблемы. Постарайтесь не влезать в конфликты, а самостоятельно решить то, что вас беспокоит.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 6 декабря 2021 для Дев
День плохой для совершения больших покупок. Вас могут обмануть или подсунуть некачественный товар, поэтому лучше отложите свой шопинг.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 6 декабря 2021 для Весов
Астрологи советуют Весам не показывать слишком много собственного "Я", ведь можете не на шутку поскандалить с начальством.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 6 декабря 2021 для Скорпионов
Одиноких представителей знака ждет успех в любви. Вы можете встретить человека с которым у вас сложатся отличные отношения.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 6 декабря 2021 для Стрельцов
Берегите свои нервы и не переживайте из-за каждой мелочи. Живите сегодняшним днем и не думайте о случившемся вчера.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 6 декабря 2021 для Козерогов
Козерогов в этот день ждут финансовые расходы, но они будут для вас приятными и подарят хорошее настроение.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 6 декабря 2021 для Водолеев
Астрологи советуют Водолеям не подписывать сегодня никаких документов. Дома следите за своим питанием и занимайтесь спортом.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 6 декабря 2021 для Рыб
Рыб ждет спокойный день. Сосредоточьтесь на работе и выполняйте запланированные задачи. Вечером вы можете встретиться со своим близким другом.