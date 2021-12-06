Читайте також Гороскоп на тиждень 6 – 12 грудня 2021 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп на 6 грудня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 6 грудня 2021 для Овнів
Овнам сьогодні можуть повідомити неприємну новину, тому будьте готовими до того, що день пройде не зовсім так, як ви планували.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 6 грудня 2021 для Тельців
Бережіть в цей день здоров'я, особливо спину. Якщо відчуваєте занедужання – зверніться до лікаря. Від походу в офіс краще відмовитися, проведіть цей день вдома.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 6 грудня 2021 для Близнюків
Близнюкам доведеться сьогодні присвятити свій час родичам. Вас попросять допомогти вирішити деякі питання, тому будьте ввічливими і не відмовляйтеся зробити добру справу для близьких вам людей.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 6 грудня 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 6 грудня 2021 для Левів
На Левів чекають дрібні побутові проблеми. Постарайтеся не влізати в конфлікти, а самостійно вирішити те, що вас турбує.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 6 грудня 2021 для Дів
День поганий для здійснення великих покупок. Вас можуть обдурити або підсунути неякісний товар, тому краще відтермінуйте свій шопінг.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 6 грудня 2021 для Терезів
Астрологи радять Терезам не показувати занадто багато власне "Я", адже можете не на жарт поскандалити з начальством.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 6 грудня 2021 для Скорпіонів
Самотніх представників знаку чекає успіх у коханні. Ви можете зустріти людину, з якою у вас складуться чудові стосунки.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 6 грудня 2021 для Стрільців
Бережіть свої нерви та не переймайтеся через кожну дрібничку. Живіть сьогоднішнім днем та не думайте про те, що сталося вчора.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 6 грудня 2021 для Козерогів
На Козерогів чекають в цей день фінансові витрати, але вони будуть для вас приємними та подарують гарний настрій.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 6 грудня 2021 для Водоліїв
Астрологи радять Водоліям не підписувати сьогодні жодних документів. Вдома слідкуйте за своїм харчуванням та займайтеся спортом.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 6 грудня 2021 для Риб
На Риб чекає спокійний день. Зосередьтеся на роботі та виконуйте заплановані завдання. Увечері можете зустрітися зі своїм близьким другом.