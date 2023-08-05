Гороскоп на 5 серпня для всіх знаків зодіаку: хто сьогодні здійснить свою мрію

Гороскоп на 5 серпня 2023 року прогнозує Близнюкам приємну зустріч, а Левам та Дівам – щасливі моменти. Про події, які чекають на вас сьогодні, ще вчора ви й мріяти не могли.

Що очікувати у цей день всім 12 знакам зодіаку – дізнавайтеся в прогнозі астрологів на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 5 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 5 серпня 2023 для Овнів

Овнам сьогодні варто приділити час серйозним рішенням. Якщо ви давно планували щось реалізувати, але не наважувалися, то більше не зволікайте.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 5 серпня 2023 для Тельців

День вдалий для планування. Подумайте над тим, як хочете провести вихідні. Бажано в суботу і неділю бути зі своїми близькими.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 5 серпня 2023 для Близнюків

Сьогодні ви будете активні в першій половині дня, а вечір захочете провести в колі рідних чи друзів. Астрологи запевняють, що в суботу в Близнюків відбудеться доленосна зустріч, про яку ви й мріяти не могли.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 5 серпня 2023 для Раків

Субота – чудовий час, аби вирушити в маленьку подорож. Ймовірно, вас чекає поїздка з друзями, яка принесе нові незабутні емоції.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 5 серпня 2023 для Левів

Сьогодні Леви мають шанс зустріти своє кохання. Ви давно прагнули знайти другу половинку, тож не втрачайте нагоди. Насамперед проведіть цю суботу активно, не засиджуйтесь вдома.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 5 серпня 2023 для Дів

Астрологи зазначають, що 5 серпня Дівам зроблять пропозицію, від якої в жодному разі не можна відмовлятися. Це пов'язано з вашою давньою мрією.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 5 серпня 2023 для Терезів

У Терезів може бути поганий настрій, але це не привід сумувати. Зберіть компанію друзів та організуйте прогулянку цього теплого літнього дня. Відігнати погані думки допоможе подорож.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 5 серпня 2023 для Скорпіонів

Хороший день для руху вперед. Зберіть свої сили в кулак та почніть виходити із зони комфорту. У другій половині дня вас чекає приємний сюрприз.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 5 серпня 2023 для Стрільців

Стрільців очікує приємний та спокійний день. Ви перебуватимете в комфортній атмосфері, в колі близьких людей.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 5 серпня 2023 для Козорогів

Козороги можуть перебувати в цей день у легкій апатії. Вам може здатися, що інші набагато розумніші та кмітливіші. Через це ви можете бути напружені.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 5 серпня 2023 для Водоліїв

Субота у Водоліїв буде веселою. Від ранку ви будете енергійними та працьовитими. У вас буде настрій працювати, однак астрологи радять провести цей день з рідними.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 5 серпня 2023 для Риб

На Риб чекає насичений день. У вас буде чимало зустрічей. Та попри всі клопоти всі думки будуть про сон, який стане віщим за кілька тижнів.