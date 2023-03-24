Пропозиція руки та серця – важлива подія в житті кожної людини. Чоловіки завжди серйозно готуються до такого кроку, а жінки – з нетерпінням чекають на нього. Вже цієї весни очікування підійде до завершення у Стрільців, Водоліїв, Близнюків та Риб. Саме цим знакам зодіаку найбільше пощастить у коханні найближчим часом, повідомляє 24 Канал.

Не пропустіть Палкі та емоційні: 3 знаки зодіаку, які можуть зрадити у квітні

Стрільці

Представники вогняної стихії навіть не здогадуються про наміри своєї половинки. Проте це точно буде неймовірна мить та радісна звістка. Найкраще завжди трапляється неочікувано.

Гороскоп для Стрільців

Водолії

Водолії давно чекали на значні зміни в особистому житті, нарешті цей час настав. Однак не варто поспішати засмучуватися, якщо досі ваш партнер не наважився на пропозицію руки та серця. Можливо, він очікує особливого дня, який буде вже цієї весни.

Гороскоп для Водоліїв

Близнюки

Представники цих знаків зодіаку є дуже прискіпливими до освідчення, але, коли ця подія відбудеться, то будуть щасливими, якою вона б не була.

Гороскоп для Близнюків

Риби

Весна приготувала Рибам багато випробувань, але закінчиться для них неймовірною подією. На представників цих знаків зодіаку чекає багато романтики та сюрпризів від коханих, серед яких довгоочікувана пропозиція, яка точно вразить.

Гороскоп для Риб