Партнерам цих знаків зодіаку варто бути обережними та пильними. Є можливість, що Близнюки, Скорпіони й Водолії можуть зрадити вас у квітні, пише 24 Канал.

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Близнюки

Близнюки зачасту лукаві й лицемірні, а ще обожнюють флірт, тому потрібно остерігатися, якщо це ваш партнер. Іноді, перебуваючи у стосунках, представники цього знаку зодіаку однаково мають запасний варіант та тримають його близько біля себе. Ця гра може стати небезпечною для ваших стосунків, тому будьте готові до зради. На жаль, тут від вас нічого не залежить.



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Скорпіон

Представники Скорпіонів дуже вимогливі у стосунках. Якщо у взаєминах між вами стався розлад, або ви помічаєте, що не можете задовольнити всіх потреб партнера – очікуйте на те, що він чи вона знайде собі кращого. Але розставання зі Скорпіоном зазвичай іде лише на користь їхнім половинкам.



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Водолій

Водолії дуже люблять особистий простір та навіть тримають дистанцію з партнером. Тому коли ви вчините замах на його свободу або почнете обмежувати Водолія у спілкуванні з протилежною статтю – чекайте на помсту у вигляді зради. Утім, цей знак зодіаку доволі важко вивести на чисту воду, бо вони вміють знаходити виправдання.



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