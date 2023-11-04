Дів можуть підставити, а Левам треба проявити характер: гороскоп на 4 листопада

4 листопада передбачається хороший і позитивний день. У деяких знаків можуть виникнути певні завдання, але це не дуже суттєво.

У Риб – будуть любовні пригоди, а у Скорпіонів – море подарунків. Загалом астрологи передають позитивну атмосферу на цей день.

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Гороскоп на 31 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 листопада для Овнів

Овнам рекомендується провести день наодинці. Так, ви зможете зрозуміти, чого дійсно хочете від життя. Бо зараз ви, здається, заплуталися у своїх цілях. Не питайте поради в інших людей. Зробіть цей вибір самостійно.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 листопада для Тельців

Вам можуть запропонувати нову посаду або взагалі іншу роботу. Вона буде кращою, ніж попередня та більш оплачуваною. Ваші старання нарешті оцінили та помітили. Тому є над чим подумати.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 листопада для Близнюків

Схоже, Близнюків переповнює велика кількість енергії. З'являються сотні ідей та планів. Головне – скерувати цей прилив так, щоб він пішов на користь. Почніть з прибирання у домі та приготування їжі.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 листопада для Раків

Думайте, що ви говорите іншим людям. Необов'язково когось переконувати у своїй правоті, достатньо тримати думку при собі. Інакше очікується "розбір польотів" з близькою людиною.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 4 листопада для Левів

Лідерські риси, схоже, знадобляться вам зовсім скоро. Доведеться проявити свій характер, аби захистити важливі для вас речі. І це стане принциповим моментом для вас. Не відступайте.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Гороскоп на 4 листопада для Дів

Характерна Дівам меланхолійність та ніжність може їм нашкодити. Бо цим захочуть скористатися хитрі люди, які у всьому шукають вигоду. Уважніше фільтруйте людей у своєму оточенні. Нехай там залишать лише щирі особистості.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 листопада для Терезів

Астрологи радять вам звернути увагу на спосіб життя. Час припинити їсти шкідливу їжу, дивитися серіали допізна та постійно сидіти. Додайте руху: почніть бігати чи ходити до спортзалу. Або просто хоча б більше ходіть пішки.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 листопада для Скорпіонів

Очікується дуже хороший та приємний день. У цей день можете повністю розслабитися та отримувати задоволення від життя. Можуть з'явитися приємні подарунки від близьких.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 листопада для Стрільців

Уникайте 4 листопада незнайомців і підозрілих людей. Інтуїція точно підкаже вам, кому довіряти не слід. Будьте пильними, щоб вас не обманули та критично оцінюйте почуте.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 листопада для Козорогів

Козорогам варто приділяти час духовній сфері. Особливо, якщо останнім часом вас все дратує та викликає злість. Спробуйте дихальні практики, медитацію чи йогу. Це покращить ваше самопочуття.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 листопада для Водоліїв

У цей день Водолії захочуть романтики та ніжності. Заплануйте щось зі своїм партнером. Може якесь нове заняття чи просто затишний вечір. Враження будуть неймовірними. Якщо ви одні, то проведіть побачення з собою. Це додасть вам сил і енергії.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 листопада для Риб

Час позбутися всього непотрібного. Це стосується як фізичного простору, так і духовного. Очистьте помешкання від зайвих речей, якими не користуєтесь. А також – почніть боротися зі своїми страхами та комплексами. Результат вас вразить.