У Рыб – будут любовные приключения, а у Скорпионов – море подарков. В целом, астрологи передают положительную атмосферу на этот день.

Ого Самые большие лжецы: 3 знака зодиака, которые чаще всего говорят неправду

Гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 4 ноября для Овнов.

Овнам рекомендуется провести день наедине. Так, вы сможете понять, чего действительно хотите от жизни. Потому что сейчас вы, кажется, запутались в своих целях. Не спрашивайте совета у других людей. Сделайте этот выбор без помощи других.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 4 ноября для Тельцов.

Вам могут предложить новую должность или иную работу. Она будет лучше, чем предыдущая и более оплачиваемая. Ваши старания наконец-то оценили и заметили. Поэтому есть о чем подумать.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 4 ноября для Близнецов

Похоже, Близнецов переполняет большое количество энергии. Возникают сотни мыслей и планов. Главное – направить этот прилив так, чтобы он пошел на пользу. Начните с уборки дома и приготовления пищи.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 ноября для Раков

Думайте, что вы говорите другим людям. Необязательно убеждать кого-то в своей правоте, достаточно держать мысль при себе. Иначе ожидается "разбор полетов" с близким человеком.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 4 ноября для Львова.

Лидерские черты, похоже, пригодятся вам совсем скоро. Придется проявить свой характер, чтобы защитить важные для вас вещи. И это станет принципиальным моментом для вас. Не отступайте.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 4 ноября для Дев.

Характерная Девам меланхолия и нежность может им навредить. Ибо этим захотят воспользоваться хитрые люди, которые во всем ищут выгоду. Внимательнее фильтруйте людей в своем окружении. Пусть там останутся только искренние личности.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 ноября для Весов

Астрологи советуют вам обратить внимание на образ жизни. Пора прекратить есть вредную пищу, смотреть сериалы допоздна и постоянно сидеть. Добавьте движения: начните бегать или ходить в спортзал. Или просто хотя бы больше ходите пешком.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 4 ноября для Скорпионов

Ожидается хороший и приятный день. В этот день вы можете полностью расслабиться и получать удовольствие от жизни. Могут появиться приятные подарки от близких.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 4 ноября для Стрельцов

Избегайте 4 ноября незнакомцев и подозрительных людей. Интуиция точно подскажет вам, кому доверять не следует. Будьте бдительны, чтобы вас не обманули и критически оценивайте услышанное.

Козорог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 ноября для Козорогов

Козорогам следует уделять время духовной сфере. Особенно если в последнее время вас все раздражает и вызывает злость. Попробуйте дыхательные практики, медитацию или йогу. Это улучшит ваше самочувствие.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 4 ноября для Водолеев

В этот день Водолеи захотят романтики и нежности. Запланируйте что-нибудь со своим партнером. Может какое-нибудь новое занятие или просто уютный вечер. Впечатления будут невероятными. Если вы одни, то совершите свидание с собой. Это придаст вам силы и энергии.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 ноября для Рыб

Пора избавиться от всего ненужного. Это касается как физического, так и духовного пространства. Очистите квартиру от ненужных вещей. А также начните бороться со своими страхами и комплексами. Результат вас поразит.