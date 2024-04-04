Один із них, зокрема, стане ще ближчим до здійснення мрії. Більше деталей дізнавайтеся у щоденному гороскопі LifeStyle 24.

Погані новини Ретроградний Меркурій: у кого зі знаків зодіаку скоро почнуться проблеми

Гороскоп на 4 квітня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 квітня для Овнів

Овнам цей четвер принесе багато нових емоцій. На вас чекає активний день, який не захочеться відпускати. Наповнитесь позитивною енергетикою.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 квітня для Тельців

Нещодавно Тельці спробували себе у новому занятті, тому тепер повністю ним захоплені. Ваша зацікавленість згодом дасть хороші плоди.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 квітня для Близнюків

Астрологи рекомендують Близнюкам сьогодні довіритися власним відчуттям та діяти так, як підказує серце. Так ви точно не помилитесь.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 квітня для Раків

Ракам набридла самотність. Вже хочеться нарешті знайти людину, яка оберігатиме, любитиме та піклуватиметься. Однак поки такої, на жаль, немає.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 4 квітня для Левів

Левам важко стримувати свої емоції, особливо негативні. Представники цього знаку зодіаку знають про проблему, однак поки нічого з нею не роблять.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 4 квітня для Дів

Астрологи кажуть, що Дівам сьогодні пощастить. Ви ще на декілька кроків наблизитеся до своєї мрії. Вже зовсім скоро будете неймовірно щасливі.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 квітня для Терезів

Терезам потрібна пауза, щоб трошки заспокоїтися. Ви взяли на себе занадто багато обов'язків, з якими не можете справитися самостійно.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 квітня для Скорпіонів

Скорпіони, виділяйте більше часу на роботу. Через свою лінь незабаром ви можете зіткнутися з великою кількістю проблем.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 квітня для Стрільців

Стрільці серйозно задумались над створенням сім'ї. Однак астрологи радять не поспішати, а добре зважити своє рішення. Адже воно кардинально змінить життя, на вас чекатимуть не лише позитивні моменти, але й негативні.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 квітня для Козорогів

Козороги спустошені та не знають, де шукати сили. Світ здається таким жорстоким, а буденність – занадто сірою. Треба додавати яскравих фарб.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 квітня для Водоліїв

Водолії нарешті наважаться спробувати екстремальний вид спорту. Емоції, які ви відчуєте, запам'ятаються на все життя.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 квітня для Риб

Риби, для вас готують сюрприз. Близька людина справді дуже старається, тому надіється, що ви оціните подарунок та щиро подякуєте.