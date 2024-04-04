Один із них, зокрема, стане ще ближчим до здійснення мрії. Більше деталей дізнавайтеся у щоденному гороскопі LifeStyle 24.
Погані новини Ретроградний Меркурій: у кого зі знаків зодіаку скоро почнуться проблеми
Гороскоп на 4 квітня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 4 квітня для Овнів
Овнам цей четвер принесе багато нових емоцій. На вас чекає активний день, який не захочеться відпускати. Наповнитесь позитивною енергетикою.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 4 квітня для Тельців
Нещодавно Тельці спробували себе у новому занятті, тому тепер повністю ним захоплені. Ваша зацікавленість згодом дасть хороші плоди.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 4 квітня для Близнюків
Астрологи рекомендують Близнюкам сьогодні довіритися власним відчуттям та діяти так, як підказує серце. Так ви точно не помилитесь.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 4 квітня для Раків
Ракам набридла самотність. Вже хочеться нарешті знайти людину, яка оберігатиме, любитиме та піклуватиметься. Однак поки такої, на жаль, немає.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 4 квітня для Левів
Левам важко стримувати свої емоції, особливо негативні. Представники цього знаку зодіаку знають про проблему, однак поки нічого з нею не роблять.
Діва (23 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 4 квітня для Дів
Астрологи кажуть, що Дівам сьогодні пощастить. Ви ще на декілька кроків наблизитеся до своєї мрії. Вже зовсім скоро будете неймовірно щасливі.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 4 квітня для Терезів
Терезам потрібна пауза, щоб трошки заспокоїтися. Ви взяли на себе занадто багато обов'язків, з якими не можете справитися самостійно.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 4 квітня для Скорпіонів
Скорпіони, виділяйте більше часу на роботу. Через свою лінь незабаром ви можете зіткнутися з великою кількістю проблем.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 4 квітня для Стрільців
Стрільці серйозно задумались над створенням сім'ї. Однак астрологи радять не поспішати, а добре зважити своє рішення. Адже воно кардинально змінить життя, на вас чекатимуть не лише позитивні моменти, але й негативні.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 4 квітня для Козорогів
Козороги спустошені та не знають, де шукати сили. Світ здається таким жорстоким, а буденність – занадто сірою. Треба додавати яскравих фарб.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 4 квітня для Водоліїв
Водолії нарешті наважаться спробувати екстремальний вид спорту. Емоції, які ви відчуєте, запам'ятаються на все життя.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 4 квітня для Риб
Риби, для вас готують сюрприз. Близька людина справді дуже старається, тому надіється, що ви оціните подарунок та щиро подякуєте.