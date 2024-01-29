Однак, можливо, для когось цей день буде хорошим. Більше дізнайтеся у щоденному гороскопі 24 Каналу.

Отакої Хто зі знаків зодіаку найбільше схильний до алкогольної залежності

Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 січня для Овнів

Сьогодні Овни дізнаються про зраду, на яку зважилася кохана людина. Рана від розбитого серця загоюватиметься довго, адже почуття були дуже сильними.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 січня для Тельців

Тельці вже придбали квиток на потяг. Ви з нетерпінням чекаєте дня, коли нарешті відправитеся у подорож. Вона буде досить довгою, тому попередьте рідних, що додому повернетесь через декілька тижнів.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 січня для Близнюків

Близнюки розуміють, що засиділись на одній посаді. Хочеться розвиватися та більше проявляти себе. Однак поки керівництво не поспішає тішити вас хорошими новинами. Тому найближчим часом на підвищення не варто чекати.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 січня для Раків

Зовсім скоро у Раків може закрутитися неочікуваний роман. Поки астрологи не можуть сказати, скільки часу протримаються ці стосунки. Однак якщо людина дійсно припаде вам до душі, то не варто її відпускати.

Лев (21 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 січня для Левів

Сьогодні Леви можуть потрапити у халепу. Неприємна ситуація станеться на роботі. Не варто сильно хвилюватися, адже поруч будуть колеги, які обов'язково допоможуть.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 січня для Дів

Діви, зараз не час розслаблятися. Вам потрібно багато працювати, щоб збільшити прибуток. Адже грошей катастрофічно не вистачає.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 січня для Терезів

Астрологи кажуть, що цього тижня у житті Терезів не ставатиметься ніяких непередбачуваних ситуацій. Тому можна продовжувати спокійно виконувати свою роботу, зустрічатися з друзями, займатися спортом та відпочивати.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 січня для Скорпіонів

Скорпіонам сьогодні варто уникати скандалів. Не реагуйте надто емоційно та різко на слова близьких людей. Такою поведінкою ви лише зіпсуєте настрій та хороші стосунки.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 січня для Стрільців

Сьогодні Стрільці захочуть прогулятися наодинці. Візьміть гарячу каву, смачний круасан і пройдіться своїми улюбленими місцями. Ви відчуватимете неймовірну свободу, приплив натхнення, енергії та сил.

Козоріг (22 грудня – 22 січня)

Гороскоп на 29 січня для Козорогів

Козорогам потрібно притягнути у своє життя більше позитивних емоцій. Адже ви перестали відчувати ту радість, яка була раніше. Будні стали монотонними та сумними.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 січня для Водоліїв

Водолії нарешті зможуть завершити довготривалі стосунки. Ви довго наважувалися на відверту розмову з партнером. Сьогодні вона відбудеться і пройде досить вдало. Ви зрозумієте одне одного, тому зможете відпустити минуле.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 січня для Риб

Останнім часом Риби дуже втомлюються. Ви приходите додому з роботи й просто валитеся з ніг. Навіть не вистачає сил, щоб приготуватися їжу та прибрати у будинку. Візьміть собі цього тижня більше вихідних.