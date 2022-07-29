Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також Вихідні у липні 2022: скільки днів українці відпочиватимуть на екваторі літа

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 липня 2022 для Овнів

Астрологи прогнозують Овнам не надто вдалий день. Ви будете в пошуках загублених речей, які для вас є дуже важливими.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 липня 2022 для Тельців

На Тельців чекає складний день. Ваші стосунки з близькими будуть лише напружуватися, тож це забиратиме вашу увагу та енергію.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 липня 2022 для Близнюків

Близнюкам не варто ділитися своїми планами з оточуючими. Ймовірно, вам не так швидко вдасться всього досягнути, а ваші знайомі лише будуть глузливо насміхатися з вас.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 липня 2022 для Раків

День підходить для активної роботи. Використовуйте час на ті справи, в яких ви будете найбільш ефективними.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 липня 2022 для Левів

Ваша сім'я сьогодні буде відволікати вас від виконання робочих зобов'язаань. Не лінуйтеся ввечері виділити час та доробити всі справи.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 липня 2022 для Дів

Плануйте важливі зустрічі в першій половині дня. Вже після обіду можете займатися дрібними справами, які зможете швидко виконати.

Дивіться також Ніби щойно з пралки: як вивести неприємний запах з одягу

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 липня 2022 для Терезів

На Терезів чекає результативний день. Ви встигнете виконати чимало важливих справ, а вечір проведете у своє задоволення.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 липня 2022 для Скорпіонів

Скорпіонам треба приділити час власному здоров'ю. Ви вперто ігноруєте хронічні хвороби, які треба підлікувати. Також астрологи в цей день не радять вам відпрвлятися в далеку дорогу.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 липня 2022 для Стрільців

Стрільцям варто в цей день приділити час на відпочинок. Ви занадто багато працюєте, тож вам не варто перенапружуватися.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 липня 2022 для Козерогів

Козерогам варто сьогодні доробити всі незавершені справи. Астрологи кажуть, що варто відмовитися від далеких поїздок, адже вони вам не принесуть жодної користі.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 липня 2022 для Водоліїв

Водоліям треба звернути увагу на свій фінансовий стан. Останнім часом ви занадто багато витрачаєте кошти на непотрібні речі, тому вам варто почати трохи економити.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 липня 2022 для Риб

Проведіть день зі своїми близькими. У другій половині дня вас очікує приємна новина. Також сьогодні можлива зустріч з далекими родичами.